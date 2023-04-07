Более 150 самостроев выявили в Сочи с начала года

Все материалы по фактам нарушений направят в суд. Об этом рассказал начальник управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи Василий Кихаев.

«В первом квартале 2023 года сотрудниками управления выявлено 153 объекта самовольного строительства, 27 фактов самовольного занятия городской земли, а также 18 земельных участков, которые используются не по целевому назначению», — отметил Кихаев.

Информацию о выявленных самостроях регулярно публикуют на официальном аккаунте управления муниципального земельного контроля. Там также можно посмотреть реестр с выданными разрешениями и проверками.

Кроме того, на курорте продолжается демонтаж аварийных объектов — с начала года снесли семь многоэтажек, признанных аварийными, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к лету шесть аварийных домов снесут в Сочи. Участки, освободившиеся от старого жилого фонда, используют под социальные нужды.