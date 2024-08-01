Кондратьев: с первых дней СВО казаки отстаивают интересы России, мы ими гордимся

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа принял участие в заседании Совета атаманов Кубанского казачьего войска. На совещании подвели итоги деятельности за первые полгода.

На итоговое совещание к казакам приехали правоохранители, бойцы СВО и власти региона во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым. Своим долгом приехать из Москвы на Совет посчитал и депутат Госдумы Николай Долуда, который стоял у истоков возрождение казачества на Кубани.

«Хочу поблагодарить атамана. Это самое первое войско, которое сформировало добровольческие отряды — более 8 тыс. человек выполняют боевые задачи. Ни у одного казачьего войска столько нет. Такой организации тоже ни у кого нет», — отмечает депутат Госдумы РФ Николай Долуда.

С первых дней спецоперации сотни казаков добровольно ушли на фронт. Об их подвигах знает вся страна. На слуху и легендарные отряды казаков БАРС.

«Более 1,5 тыс. награждены госнаградами, более 160 казаков — кавалеры орденов Мужества. Один Герой России посмертно, казак Крымского районного казачьего общества. Честь и слава кубанским казакам!» — подчеркивает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Глава Кубани отметил, что рассчитывает на охрану правопорядка казачьим войском и на территории края. Более 1,7 тыс. казаков наравне с сотрудниками полиции патрулируют улицы, площади, парки.

«Время сейчас непростое, оно испытывает на прочность. Защита южных границ страны — историческое предназначение кубанских казаков. С первых дней спецоперации сотни казаков добровольно ушли «за ленточку». Отстаивает интересы Отечества на ратном поле и легендарный добровольческий отряд БАРС. Мы гордимся ими. Необходимо обеспечить безопасность и здесь, на Кубани, в том числе для миллионов отдыхающих, которые приезжают к нам ежегодно. На улицах нужны казачьи патрули. Должна работать и казачья экономика. Традиции предков должна продолжать молодежь. Главное, чтобы у выпускников школ и кадетских корпусов было желание прийти в Кубанское казачье войско. А замотивировать их можно только личным примером. Здесь многое зависит от вас, нынешних атаманов и казаков», — говорит Вениамин Кондратьев.

Губернатор заявил, что слаженной работы войска не добиться без системы. Казачество уже есть в составе депутатских корпусов и местных администраций. Они должны заручиться авторитетом и развивать вверенную территорию в духе заветов предков.

«Казачество должно по-настоящему выстроить систему самоуправления. Сегодня закон это позволяет. Это важно особенно в сельской местности, в муниципальных образованиях, которые исконно были казачьими», — подчеркивает Кондратьев.

В ходе совещания казаки представили отчеты о проделанной работе и заручились поддержкой для решения вопросов в будущем. Они пример для молодежи, и готовы передать им все, чему учили их отцы — верность долгу, духовность, любовь к Родине.

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