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Кондратьев: с начала новогодних каникул врачи скорой помощи выполнили 12 тыс. выездов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-novogodnih-kanikul-vrachi-skoroj-pomoshhi-vypolnili-bolee-12-tys-vyezdov
Кондратьев: с начала новогодних каникул врачи скорой помощи выполнили 12 тыс. выездов
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы

В праздничные дни на Кубани десятки тысяч специалистов продолжают работу. Медики оказывают помощь людям в круглосуточном режиме, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С начала новогодних каникул зарегистрировано свыше 31 тыс. обращений в больницы и поликлиники края, более 12 тыс. выездов врачей «скорой», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что работу в новогодние праздники также продолжают полицейские, пожарные, спасатели и коммунальщики. Благодаря их слаженной работе длинные выходные на Кубани проходят без серьезных происшествий.

Кроме того, Кондратьев выразил особую благодарность военным, которые в эти дни продолжают службу в зоне проведения специальной военной операции.

Читайте также: в новогодние каникулы на курортах Краснодарского края отдыхают более 120 тыс. человек.  В крае работают около 2 тыс. средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны на 220 тыс. мест.

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