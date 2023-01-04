Кондратьев: с начала новогодних каникул врачи скорой помощи выполнили 12 тыс. выездов

В праздничные дни на Кубани десятки тысяч специалистов продолжают работу. Медики оказывают помощь людям в круглосуточном режиме, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С начала новогодних каникул зарегистрировано свыше 31 тыс. обращений в больницы и поликлиники края, более 12 тыс. выездов врачей «скорой», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что работу в новогодние праздники также продолжают полицейские, пожарные, спасатели и коммунальщики. Благодаря их слаженной работе длинные выходные на Кубани проходят без серьезных происшествий.

Кроме того, Кондратьев выразил особую благодарность военным, которые в эти дни продолжают службу в зоне проведения специальной военной операции.

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