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Кондратьев: с начала года в бюджет Краснодарского края поступило свыше 260 млрд рублей

Экономика
05.09.2022 16:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-v-byudzhet-krasnodarskogo-kraya-postupilo-svyshe-260-mlrd-rublej
Кондратьев: с начала года в бюджет Краснодарского края поступило свыше 260 млрд рублей

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 5 сентября в ходе краевого планерного совещания о наполняемости регионального и местных бюджетов.

Глава Кубани отметил, что рост к 2021 году превысил 16%.

«В начале года мы планировали мобилизовать не менее 380 млрд рублей собственных доходов. По итогам восьми месяцев в консолидированный бюджет поступило уже более 260 млрд рублей. Прошлый год был результативным, нам удалось обеспечить рост определенных отраслей экономики. Необходимо не снижать темпов, чтобы иметь аналогичный результат, обеспечить экономическую и социальную стабильность региона», — сказал Кондратьев.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года года доходы выросли на 36,1 млрд рублей. Положительную динамику показывают налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц, а также налоги по деятельности малого бизнеса в крае.

«В собственные бюджеты муниципальных районов и городских округов края за истекший период 2022 года поступило 51,4 млрд рублей с приростом 6,4 млрд рублей или 114,3 %. Ситуация с исполнением местных бюджетов стабильна», — сказал Галась.

Высокие темпы роста доходов показывают Новопокровский, Выселковский, Динской районы. Там рост превысил 40%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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