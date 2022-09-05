Кондратьев: с начала года число малых и средних предприятий на Кубани выросло на 1,8%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 5 сентября на краевом планерном совещании.

Глава края отметил, что последние полгода экономика Кубани испытывает санкционное давление. Ограничения коснулись всех сфер, они изменили логистику, затронули финансовые рынки.

«Мы оперативно выработали антикризисный план и выдержали удар с минимальными потерями. Объем валового регионального продукта снизился всего на 0,2%. При этом сохранили рост в ключевых отраслях — сельском хозяйстве, оптовой торговле, сфере платных услуг. Важный индикатор — увеличение количества малых и средних предприятий на 1,8%. Бизнес видит новые возможности и занимает освободившиеся ниши. Сегодня мы должны использовать конкурентные преимущества региона, чтобы выровнять ситуацию и продолжить движение вперед. Вести работу по импортозамещению, привлекать инвестиции», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что несмотря закрытие аэропортов, на Кубани увеличился турпоток. С начала года курорты посетили 12,8 млн туристов. Показатель вырос на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что сегодня динамика валового регионального продукта улучшается. По итогам девяти месяцев есть возможности выйти в плюс. Однако это будет зависеть от многих факторов.

«Производители меняли логистику, и сейчас мы отмечаем прирост показателей. Например, по выпуску лекарственных средств и медицинских материалов, ремонту и монтажу машин и оборудования, в производстве химических веществ и продуктов, электрического оборудования, металлургии, выпуску стройматериалов. Экономика продолжает перестраиваться. Происходит наглядное замещение импортной продукции», — сказал Галась.

Губернатор отметил, что сегодня важно оперативно реагировать на все изменения, чтобы помочь бизнесу находить новые возможности для развития, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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