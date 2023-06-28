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Кондратьев: с начала года товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью вырос на 38%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-tovarooborot-mezhdu-krasnodarskim-kraem-i-belarusyu-vyros-na-38
Кондратьев: с начала года товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью вырос на 38%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 28 июня на пленарной сессии Х форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе.

По словам губернатора, благодаря плодотворному сотрудничеству за 2022 год удалось увеличить товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью на 52% — до 570 млн долларов.

«С начала 2023 года он продолжает расти — на 38% к аналогичному периоду. Я надеюсь, что к концу года выйдем на 800 млн долларов», — подчеркнул Кондратьев.

Кубанские сельхозпроизводители наладили поставки орехов, кормов, плодоовощной, мясной и молочной продукции в Беларусь. Все больше предприятий региона осваивают Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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