Кондратьев: партнерские отношения Кубани и Беларуси позволяют развивать экономику и противостоять санкциям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании Х форума регионов России и Беларуси.

По словам председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, во время форума будут подведены итоги межрегионального сотрудничества России и Беларуси за последние 10 лет, а также определены дальнейшие планы совместной работы. В форуме приняли участие более 1 тыс. представителей из 58 субъектов РФ и всех регионов Беларуси — парламентарии, руководители министерств и ведомств, главы регионов, предприниматели.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова подчеркнула, что форум регионов является неоценимым вкладом нынешних поколений в будущее двух стран и народов. По ее словам, несмотря на попытки запада уничтожить суверенитет двух государств и разорвать братские узы народов, Беларуси и России суждено быть вместе.

Вениамин Кондратьев отметил, что партнерские отношения между Кубанью и Республикой Беларусь позволяют развивать экономику и противостоять беспрецедентному давлению санкций.

«Наш регион и Беларусь связывают очень давние дружеские отношения, но по-настоящему партнерскими они стали с прошлого года. На форуме регионов мы подписали соглашение с Минским тракторным заводом о том, что в Краснодарском крае будем развивать производство их техники. В прошлом году собрали 275 тракторов «Беларус», а в этом планируем 1 тыс. Более того, запускаем выпуск востребованных нашими аграриями тракторов для садов и виноградников – это особая техника, которая важна в рамках импортозамещения», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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