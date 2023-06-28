Кондратьев: Кубань и Республика Беларусь разработали «дорожную карту» по укреплению сотрудничества

О результатах сотрудничества между Краснодарским краем и Республикой Беларусь губернатор Вениамин Кондратьев рассказал 28 июня.

«После встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко мы создали совместную «дорожную карту» по укреплению сотрудничества между Краснодарским краем и Республикой. Уже есть первые результаты. В марте на заводе «Кубань» в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток «Гомсельмаш». На сегодняшний день собраны первые 10 машин, планируем до конца года выпустить 45 комбайнов и 55 жаток. Совместно с МАЗом организовали сборочное производство зерновозов и полуприцепов в Кропоткине. Также прорабатываем вопрос сборки в регионе автобусов МАЗ», – рассказал глава Краснодарского края на пленарном заседании Х форума регионов России и Беларуси.

Он отметил, что благодаря взаимодействию с еще одним белорусским партнером – «Белкоммунмаш», край приобрел 60 троллейбусов для Краснодара. До конца года планируется закупить для краевого центра 40 трамваев, а также 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи. Кроме того, есть перспективы создания совместного производства лифтов «Могилевлифтмаш».

«Со своей стороны мы поддерживаем белорусских партнеров – они попадают в категорию региональных производителей сельхозтехники, для которых предусмотрены 15% компенсационные выплаты за скидку. А нашим аграриям мы выдаем субсидию, если они приобретают технику краевых производителей. Таким образом, если трактор стоит 3,2 млн рублей, он обходится фермерам в 2,2 млн рублей», – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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