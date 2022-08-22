Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: с начала года производители детских товаров на Кубани получили займы на 58 млн рублей

Экономика
22.08.2022 18:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-proizvoditeli-detskih-tovarov-na-kubani-poluchili-zajmy-na-58-mln-rublej
Кондратьев: с начала года производители детских товаров на Кубани получили займы на 58 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что сейчас в регионе работают 30 предприятий, занимающихся производством детских товаров.

Они шьют одежду и школьную форму, изготавливают детские площадки, а также производят йогурты, творожки, мясные консервы, молочные коктейли и сладости для детей.

«В условиях новых экономических реалий мы стараемся поддерживать производителей. С начала года предприятия, выпускающие детские товары, получили почти 58 млн рублей льготных займов от регионального Фонда развития промышленности», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что эти средства направили на покупку оборудования и сырья, а также реализацию инвестиционных проектов.

Читайте также:  Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала года выдал займов на 1,63 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях