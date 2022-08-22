Кондратьев: с начала года производители детских товаров на Кубани получили займы на 58 млн рублей
Экономика
22.08.2022 18:31
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что сейчас в регионе работают 30 предприятий, занимающихся производством детских товаров.
Они шьют одежду и школьную форму, изготавливают детские площадки, а также производят йогурты, творожки, мясные консервы, молочные коктейли и сладости для детей.
«В условиях новых экономических реалий мы стараемся поддерживать производителей. С начала года предприятия, выпускающие детские товары, получили почти 58 млн рублей льготных займов от регионального Фонда развития промышленности», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что эти средства направили на покупку оборудования и сырья, а также реализацию инвестиционных проектов.
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