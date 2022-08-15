Кондратьев: Фонд микрофинансирования края с начала года выдал займов на 1,63 млрд рублей

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжают увеличивать финансовую помощь для предпринимателей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Сегодня в условиях санкционного давления и новых вызовов, наша задача – максимально помогать предпринимателям, создавать условия для их развития. Для этого в регионе реализуем широкий спектр мер поддержки. Только с начала года Фонд микрофинансирования выдал займов на общую сумму 1,63 млрд рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что край остается в числе лидеров по объемам поддержки малому и среднему бизнеса. По его словам, льготные займы наиболее востребованы у предпринимателей, занимающихся сельских хозяйством, розничной торговлей, грузоперевозками и производством.

Кондратьев подчеркнул, что для увеличения возможностей краевого Фонда микрофинансирования, его докапитализировали на 300 млн рублей.

Сейчас Фонд предлагает 18 видов льготных микрозаймов на срок до 36 месяцев. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке от 0,1 до 6,5% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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