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Кондратьев: с начала года на курортах Краснодарского края отдохнули 11,2 млн человек

Экономика
24.08.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya-otdohnuli-11-2-mln-chelovek
Кондратьев: с начала года на курортах Краснодарского края отдохнули 11,2 млн человек
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарский край приезжают отдохнуть люди со всей страны, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек, что почти на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. Поэтому мы продолжаем внедрять стандарты «все включено», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае активно развивают винный, сельский и гастрономический туризм, а также создают новые туристические маршруты.

Сейчас средства размещения на Черноморском побережье заполнены на 90,3%, Азовского побережья — на 88,2%, а в предгорных и степных районах — на 47,9%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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