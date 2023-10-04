Кондратьев: с начала года на Кубани заключили более 7 тыс. соцконтрактов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, насколько велик спрос на социальные контракты у жителей региона.

Губернатор подчеркнул, что программа соцконтрактов реализуется по инициативе главы государства. В этом году власти края предусмотрели на нее 1,5 млрд рублей. Кубанцы активно обращаются к этой мере поддержки.

«Уже подписали более 7 тыс. соглашений на 1,2 млрд рублей. Понимаем, как важно помочь кубанцам открыть свое дело или заняться развитием личного подсобного хозяйства, выйти на стабильный доход. Благодаря соцконтракту в крае сокращается число малообеспеченных семей», — отметил глава Кубани.

По словам Кондратьева, есть примеры, как средства с соцконтракта направили на открытие питомника по выращиванию плодово-ягодных и декоративных растений, вложили в развитие бизнеса по разведению осетровой рыбы.

Возможность заключения соцконтракта предоставляется малоимущим гражданам, чей среднемесячный доход не превышает уровень прожиточного минимума. Они могут воспользоваться этой поддержкой для открытия бизнеса, освоения новой профессии, а также чтобы завести хозяйство. Кроме того, соцконтракт может быть заключен для преодоления сложной жизненной ситуации или покупки предметов первой необходимости.

В прошлом году размер единовременных выплат по соцконтракту на развитие собственного бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства увеличили на 100 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма помощи для начинающих предпринимателей — 350 тыс. рублей, а для развития хозяйства — 200 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществляется из федерального и регионального бюджетов. Для оформления социального контракта необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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