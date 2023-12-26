Кондратьев: с начала года на Кубани произвели около 83 млн бутылок игристых вин

Кубанские вина находятся на лидирующих позициях среди российских производителей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 декабря.

«Еще 20 лет назад игристые вина выпускало только одно предприятие — старейший завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Сейчас в ассортименте 12 кубанских винодельческих предприятий есть своё уникальное игристое вино», — отметил глава Кубани.

По словам губернатора, кубанские виноделы предлагают широкий спектр продуктов — сухой брют и полусладкое, розовое и белое, экспериментальные петнаты или выполненные классическим методом вторичного брожения в бутылке.

«Уверен, каждый сможет из кубанских марок выбрать к новогоднему столу то, что больше по вкусу», — написал Кондратьев в Telegram.

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