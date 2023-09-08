Кондратьев: с начала года на Кубани произвели более миллиона тонн молока

В этом году на поддержку производителей молока в регионе направили более 1 млрд рублей в виде субсидий.

Краснодарский край — один из регионов-лидеров страны по производству молока, подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«С начала года наши животноводы уже произвели более 1 млн т сырого молока, что на 8% выше прошлогоднего уровня», — рассказал губернатор.

Он добавил, что крупным предприятиям, небольшим хозяйствам, фермерам и самозанятым, работающим в этом приоритетном направлении АПК региона, оказывают всестороннюю поддержку. Так, для животноводов в краевом Фонде развития промышленности доступны льготные займы. На создание и модернизацию предприятий могут дать до 50 млн рублей по ставкам от 1% до 3% годовых.

Кроме того, для улучшения показателей кубанские животноводы работают над увеличением высокопродуктивного поголовья коров. За 5 лет оно выросло на 5% и превысило 216 тыс. голов. В результате продуктивность увеличилась на 36%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,6 млн тонн сырого молока.