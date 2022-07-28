Кондратьев: с начала года кубанские предприятия переработали более 450 тыс. тонн молока

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод «Сыры Кубани» в Выселках. Глава края отметил, что продукция предприятия, включающая 43 наименования, известна далеко за пределами региона.

Он также отметил высокое качество продуктов, производящихся на заводе «Сыры Кубани».

«Ваша продукция качественная и на 100% полезная, из экологически чистого молока. Но, главное, сделана на Кубани. Это уже не замещение, а импортовымещение. Нужно занимать ниши, оставленные иностранными компаниями, и уже никогда не оставлять их. Сегодня важно, чтобы люди не ощущали изменений в своей семейной продуктовой корзине. И можно с уверенностью сказать: дефицита молочной продукции в крае точно не будет. Только с начала года заводы края переработали более 450 тыс. т молока», — сказал Кондратьев.

Уникальность завода — в высокой степени роботизации и механизации процессов. Это позволяет сократить пребывание людей в цехах и обеспечивает микробиологическую стабильность производства. Кондратьев отметил, что автоматизация создает новые возможности для развития завода, но при этом необходимо создавать новые рабочие места.

Завод работает с конца 2018 года. Его мощность позволяет ежесуточно перерабатывать до 500 т молока и до 450 т сырой сыворотки. С начала года произвели порядка 5,5 тыс. т сыров и 708 т сливочного масла. На заводе приступили к изготовлению выдержанных сыров со сроком созревания более года. Предполагается, что объем производства составит 51 т в год. «Сыры Кубани» — единственное предприятие в регионе, выпускающее сухую сыворотку для детского питания.

В этом году планируют начать строительство завода по производству сыров с плесенью. Мощность предприятия составит до 3 тыс. т продукции в год. Прогнозируемый объем инвестиций — до 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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