Кондратьев: с начала года компенсацию за догазификацию получили более 2,2 тыс. жителей Кубани

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделили более 188 млн рублей.

«Введенная в 2022 году мера поддержки доказала свою востребованность. Если в прошлом году ею воспользовались около 600 человек, то с начала 2023 года — уже 2,2 тыс.», — подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В рамках программы поддержки жители края могут компенсировать до 105,5 тыс. рублей на подключение газа, проектирование сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Такую помощь предусмотрели для 18 категорий граждан, в том числе для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных и малоимущих семей, мобилизованных, контрактников и добровольцев СВО, а также членов их семей.

Обратиться за компенсацией нужно в управление соцзащиты по месту жительства. Получить подробную информацию об этой мере социальной поддержки можно на горячей линии 8-(800)-55-000-55 в будние дни с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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