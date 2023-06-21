Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: с начала года компенсацию за догазификацию получили более 2,2 тыс. жителей Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-kompensatsiyu-za-dogazifikatsiyu-poluchili-bolee-2-2-tys-zhitelej-kubani
Кондратьев: с начала года компенсацию за догазификацию получили более 2,2 тыс. жителей Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделили более 188 млн рублей.

«Введенная в 2022 году мера поддержки доказала свою востребованность. Если в прошлом году ею воспользовались около 600 человек, то с начала 2023 года — уже 2,2 тыс.», — подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В рамках программы поддержки жители края могут компенсировать до 105,5 тыс. рублей на подключение газа, проектирование сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Такую помощь предусмотрели для 18 категорий граждан, в том числе для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных и малоимущих семей, мобилизованных, контрактников и добровольцев СВО, а также членов их семей.

Обратиться за компенсацией нужно в управление соцзащиты по месту жительства. Получить подробную информацию об этой мере социальной поддержки можно на горячей линии 8-(800)-55-000-55 в будние дни с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в России запустили информационный проект «Газ в каждый дом».

Статьи
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях