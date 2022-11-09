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Кондратьев: с начала года 848 работников соцсферы Кубани получили по 1 млн рублей

Общество
09.11.2022 09:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-848-rabotnikov-sotssfery-kubani-poluchili-po-1-mln-rublej
Кондратьев: с начала года 848 работников соцсферы Кубани получили по 1 млн рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевую соцвыплату в 1 млн рублей до конца года получат еще свыше 50 работников социальной сферы. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Эта мера поддержки будет действовать и в следующем году. Ее планируют предоставить 900 жителям региона.

«Один из приоритетных вопросов для края — полноценное обеспечение кадрами школ, больниц и поликлиник. Чтобы привлечь в бюджетные учреждения врачей, учителей и соцработников мы создали для них дополнительную меру поддержки в размере 1 млн рублей. Эти средства можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Мера оказалась востребованной. Поступило много заявок. 848 работников соцсферы деньги уже получили. Еще более 50 получат до конца года», — сказал Кондратьев.

Право на выплату в 1 млн рублей имеют соцработники, у которых нет собственного жилья. Либо те, у кого жилплощадь не превышает 10 кв. м на одного члена семьи. После получения субсидии специалист должен отработать 5 лет в бюджетных учреждениях Кубани по профессии.

Деньги можно направить на первоначальный взнос по ипотеке при покупке жилья как на первичном, так и вторичном рынках. Кроме того, их можно использовать для постройки или реконструкции дома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае ежемесячные выплаты на первенца получают почти 60 тыс. семей.

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