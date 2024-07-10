Кондратьев: с 2022 года выпустили 575 тракторов «Беларус» на Кубани
Экономика
10.07.2024 13:36
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на «Иннопроме» в Екатеринбурге встретился с гендиректором Минского тракторного завода Виталием Вовком.
По словам главы региона, с заводом уже налажено продуктивное сотрудничество. Так, с 2022 года в станице Староминской выпускаею тракторы «Беларус», произведено 575 машин, которые в полной мере показали свои возможности на полях края и в сфере ЖКХ.
«Сегодня перед нами стоит важная задача — чтобы они стали доступными для широкого круга сельхозпроизводителей, небольших фермерских хозяйств и предприятий», ― написал Кондратьев в Telegram.
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