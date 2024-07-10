Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: с 2022 года выпустили 575 тракторов «Беларус» на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-2022-goda-vypustili-575-traktorov-belarus-na-kubani
Кондратьев: с 2022 года выпустили 575 тракторов «Беларус» на Кубани
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на «Иннопроме» в Екатеринбурге встретился с гендиректором Минского тракторного завода Виталием Вовком.

По словам главы региона, с заводом уже налажено продуктивное сотрудничество. Так, с 2022 года в станице Староминской выпускаею тракторы «Беларус», произведено 575 машин, которые в полной мере показали свои возможности на полях края и в сфере ЖКХ.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — чтобы они стали доступными для широкого круга сельхозпроизводителей, небольших фермерских хозяйств и предприятий», ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев встретился с делегацией Узбекистана на «Иннопроме» в Екатеринбурге.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях