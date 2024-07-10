Кондратьев: с 2022 года выпустили 575 тракторов «Беларус» на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на «Иннопроме» в Екатеринбурге встретился с гендиректором Минского тракторного завода Виталием Вовком.

По словам главы региона, с заводом уже налажено продуктивное сотрудничество. Так, с 2022 года в станице Староминской выпускаею тракторы «Беларус», произведено 575 машин, которые в полной мере показали свои возможности на полях края и в сфере ЖКХ.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — чтобы они стали доступными для широкого круга сельхозпроизводителей, небольших фермерских хозяйств и предприятий», ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев встретился с делегацией Узбекистана на «Иннопроме» в Екатеринбурге.