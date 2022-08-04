Кондратьев: с 1 января 2023 года фермеры смогут получать землю в аренду без торгов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе 33-го съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции в регионе, который проходит в Белореченском районе.

По инициативе губернатора уже приняли федеральный закон, по которому аграриям без торгов предоставляют в аренду государственную и муниципальную землю сельхозназначения. Представители крестьянско-фермерского хозяйства могут арендовать землю на срок до 5 лет. Договор аренды можно продлить. При этом фермеры могут в приоритетном порядке получить право на выкуп участка.

Вениамин Кондратьев отметил, что каждому фермеру важна стабильность, а ее залогом является земля.

«Если сельхозпроизводитель начал использовать земельный участок, вкладываться в него, он должен у него остаться насовсем, и никто его не должен забирать. Пора поставить точку с переделом земли», — подчеркнул губернатор.

Также Вениамин Кондратьев по предложению фермеров поручил проработать вопрос организации муниципальных пастбищ. После этого лучших фермеров наградили почетными грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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