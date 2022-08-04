Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: с 1 января 2023 года фермеры смогут получать землю в аренду без торгов

Экономика
04.08.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-1-yanvarya-2023-goda-fermery-smogut-poluchat-zemlyu-v-arendu-bez-torgov
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе 33-го съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции в регионе, который проходит в Белореченском районе.

По инициативе губернатора уже приняли федеральный закон, по которому аграриям без торгов предоставляют в аренду государственную и муниципальную землю сельхозназначения. Представители крестьянско-фермерского хозяйства могут арендовать землю на срок до 5 лет. Договор аренды можно продлить. При этом фермеры могут в приоритетном порядке получить право на выкуп участка.

Вениамин Кондратьев отметил, что каждому фермеру важна стабильность, а ее залогом является земля.

«Если сельхозпроизводитель начал использовать земельный участок, вкладываться в него, он должен у него остаться насовсем, и никто его не должен забирать. Пора поставить точку с переделом земли», — подчеркнул губернатор.

Также Вениамин Кондратьев по предложению фермеров поручил проработать вопрос организации муниципальных пастбищ. После этого лучших фермеров наградили почетными грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае кооперативы помогут аграриям стать более конкурентоспособными на рынке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях