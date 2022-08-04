Кондратьев: кооперативы помогут аграриям стать более конкурентоспособными на рынке

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев 4 августа принял участие в ХХXIII съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.

В съезде также приняли участие председатель ЗСК края Юрий Бурлачко, вице-губернатор, курирующий АПК, Андрей Коробка, руководители профильных ведомств, делегаты Ассоциации из регионов России, городов и районов Краснодарского края. Глава региона отметил, что в регионе более 13 тыс. фермерских и около 1 млн личных подсобных хозяйств. Они владеют третью всех сельхозтерриторий края. Более 50% из них работают в сфере переработки.

«Фермеры быстро адаптируются к новым условиям и сегодня, когда иностранные компании уходят с рынка, важно максимально занимать освободившиеся ниши. Сделать это можно только объединившись в кооперативы. Тогда у вас получится выйти на полный цикл — от производства сырья до создания и сбыта конечного продукта, стать более конкурентоспособными на рынке», — рассказал губернатор.

В 2021 году крестьянско-фермерские хозяйства края вырастили свыше 65 тыс. т овощей. Это 24% от всего объема в регионе. Количество зерна достигло 5,1 млн т, что составило 35% от общего валового сбора на Кубани.

Вениамин Кондратьев заметил, что хороший урожай следствие соблюдения регионального законодательства о плодородии. Особо следить также необходимо за развитием животноводства.

Президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников выразил благодарность губернатору и председателю ЗСК за поддержку от власти.

«Кубань — ведущий аграрный регион России. Развитие сельского хозяйства — это большая заслуга фермеров, которые ежегодно добиваются рекордных урожаев, повышают их качество. Большое влияние оказывает и внимание со стороны руководство региона, которое планомерно проводит аграрную политику, помогает решить возникающие проблемы», — цитирует Владимира Плотникова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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