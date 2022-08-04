В Белореченском районе новая система орошения позволила вдвое увеличить урожайность

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил современную систему орошения сельскохозяйственных земель в селе Великовечном.

Пилотный проект с использованием подпочвенного капельного орошения запустила компания «Емельянов и К», которая занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Сообщается, что урожайность культур повысилась вдвое, а расход воды и электричества сократился на 40%.

«Это, безусловно, прорыв. Такая технология выведет урожайность на новый уровень. Ее можно развивать, но надо выбрать приоритетную сельхозкультуру, которая окажется наиболее высокомаржинальной при таком способе выращивания. Тогда можно будет использовать вашу практику в других хозяйствах края, увеличивая урожайность», — сказал Кондратьев.

Гендиректор компании Петр Емельянов сообщил, что система полива работает в автоматическом режиме. Насосами, фильтрацией и внесением удобрений управляют компьютерные программы. В настоящее время это самая современная технология.

Стоимость проекта — 25 млн рублей. Из них 40% компенсировал минсельхоз края, что позволило снизить срок окупаемости с 6 лет до 3,5 лет.

«Эксперимент оказался успешным — урожайность культур выросла с 58 центнера с га до 120 центнеров с га. Сверху почва сухая, взрыхленная, а на глубине 30 см — влажная. Это улучшает рост культур и препятствует распространению грибковых заболеваний. Кроме того, прежде чем подать воду в поле, мы орошаем ее кислородом и органикой. Для этого установили бетонный бассейн, будем разводить в нем форель», — сказал Емельянов.

Разведение форели планируют начать в октябре. Предприятие рассчитывает выйти на производство до 200 т рыбы.

В поездке главы Кубани в Белореченский район приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Андрей Коробка, ректор КубГАУ Александр Трубилин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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