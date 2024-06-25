Кондратьев: рост показывают все базовые отрасли экономики Тимашевского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 июня встретился с жителями Тимашевского района. На встрече в местном Доме культуры обсудили развитие муниципалитета.

По словам Вениамин Кондратьева, прошлая встреча с активом района была в 2020 году. В нынешних непростых условиях важно понять, как муниципалитет развивается, и что происходит с экономикой.

«Судя по статистике, район успешно адаптировался к санкционным вызовам. Показывают рост базовые отрасли, строятся новые производства, расширяются предприятия. Объем собственных доходов консолидированного бюджета Тимашевского района с 2020 года вырос в 1,5 раза и по итогам прошлого года составил почти 2 млрд рублей. В этом году район из краевого и федерального бюджетов направим около 3 млрд рублей на развитие муниципалитета. Все это в конечном итоге трансформируется в качество жизни людей», — сказал глава региона.

Тимашевский район принимает участие в 14 госпрограммах. Финансовую поддержку направляют на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры и благоустройство. Финансирование, в частности, пойдет на строительство бассейна в спорткомплексе «Олимп» в Тимашевске, корпуса школы №2 на 825 мест в станице Медведовской. В планах — строительство корпуса школы №11 на 400 мест в Тимашевске.

Первый вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что объем базовых отраслей экономики Тимашевского района по итогам прошлого года составил 129,6 млрд рублей. Положительная динамика сохраняется в промышленности — 120%, аграрной отрасли — 129,8%, транспортировке и хранении — 148,9%, розничной торговле — 106,3%.

По социально-экономическому развитию Тимашевский район занимает 13 место среди муниципалитетов Кубани и входит в группу территорий с уровнем развития выше среднего.Игорь Галась отметил, что благодаря динамике в промышленности, муниципалитет может войти в десятку вместе с Краснодаром и Новороссийском.

«Муниципалитету необходимо обеспечить рост ведущих отраслей экономики на 6,2% процента за счет увеличения объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, продолжить реализацию инвестпроектов», — добавил замглавы региона.

Экономика Тимашевского района формирует 2,2% объемов общекраевых базовых отраслей. За пять лет их темпы роста составили 154,5%. В экономику вложено 22,8 млрд рублей, инвестиции в основной капитал выросли на 24,5%. Инвесторы реализуют проекты расширения и модернизации производств, строят теплицы и приобретают сельхозтехнику.

«Нам нужны новые производства, предприятия, рабочие места. Необходима модернизация производств, для этого наши краевые Фонды поддержки предлагают «дешевые» деньги. Малый и средний бизнес, фермеры на местах должны активно пользоваться инструментами поддержки, работающими в крае», — сказал губернатор.

Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что в Тимашевском районе сохраняется высокая культура земледелия, здесь строго соблюдают структуру севооборота. Большая часть посевных площадей отведена под зерновые и зернобобовые.

«Сейчас идет их активная уборка, тимашевцы в лидерах — уже обмолотили весь озимый ячмень. Намолочено свыше 53 тыс. т зерна при урожайности 77,1 ц с гектара. Убрали часть пшеницы, тоже с очень хорошим результатом. Также активно развивают овощеводство, садоводство, животноводство. Пищевая и перерабатывающая промышленность наполнены всем спектром продукции», — сказал Андрей Коробка.

Основными драйверами развития АПК вице-губернатор назвал объединение и кооперацию и призвал кооперативы активнее участвовать в краевых программах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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