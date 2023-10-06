Кондратьев: региональный контроль сделает работу гостевых домов качественнее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 октября встретился с депутатами Госдумы, избранными от региона.

Во время встречи обсудили инициированный Кубанью законопроект по легализации средств размещения. В документе планируют закрепить понятие гостевого дома, установить требования по классификации. Вениамин Кондратьев рассказал о том, что в крае работают более 10 тыс. гостиниц и отелей.

«Сейчас контроль за соответствием присвоенной категории могут проводить только федеральные органы власти. Нередко возникают ситуации, когда после получения классификации набор и качество услуг не соответствует заявленной звездности гостиниц. Наделение полномочиями по контролю региональных органов власти позволит давать полную и достоверную информацию гостям, стимулировать честную конкуренцию среди средств размещения. Это сделает работу средств размещения качественнее», — сказал Кондратьев.

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Наталья Костенко сообщила, что законопроект о гостевых домах — это инициатива Краснодарского края, как и целый ряд других в сфере туризма. Она отметила, что на Кубань легла нагрузка из-за большого числа отдыхающих из со всей России, поэтому законодательные решения в сфере туризма надо принимать быстрее.

«Они помогут поддержать как саму туристическую отрасль, так и инфраструктуру курортных городов. Уверена, что налаженное взаимодействие со всеми подразделениями администрации края позволит комитету по туризму эффективно работать в этом направлении», — добавила Наталья Костенко.

Законопроект о гостевых домах внесут в Госдуму в ноябре. После его принятия предприниматели должны будут вносить данные о себе в реестр классифицированных средств размещения. Контролировать их будут регионы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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