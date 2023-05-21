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Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Выселковского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-ob-unikalnyh-turisticheskih-mestah-vyselkovskogo-rajona
Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Выселковского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 мая продолжил цикл #МаршрутыКубани.

«Выселковский район находится в самом центре Краснодарского края. Это современный, активно развивающийся муниципалитет. Станицы и хутора раскинулись на берегу реки Бейсуг, со всех сторон их окружают цветущие поля подсолнухов и пшеницы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Выселковском районе туристы смогут посетить живописные локации — бескрайние поля подсолнухов и пшеницы, а также порыбачить в водоемах, которые оборудованы местами для отдыха и рыбной ловли. Для любителей охоты в районе есть степи и заболоченные речные берега.

Для прогулок и катания на велосипеде отлично подойдет Центральный парк в станице Выселки. Здесь работают аттракционы, колесо обозрения, фонтан и другие развлекательные площадки.

В станице Выселки также можно посетить мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны – Пантеон Славы. Скульптор изобразил солдата, скорбно склонившего голову над Братской могилой.

Еще одним уникальным местом в муниципалитете является Свято-Троицкий храм — один из старейших на Кубани. Изначально это была деревянная церковь, которую построили в 1856 году по решению казаков. Спустя полвека на ее месте возвели новый кирпичный храм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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