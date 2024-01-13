Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Динского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках цикла #МаршрутыКубани рассказа о достопримечательностях муниципалитета, которые будут интересны туристам.

«Первая рабочая неделя года подходит к концу и впереди выходные. Конечно, самые милые сердцу места там, где ты вырос, где живут твои близкие и друзья. Поэтому сегодня хочу рассказать о достопримечательностях родного Динского района», — глава региона в своем Telegram.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в Динском районе находится памятник казакам-черноморцам, он расположен на въезде в станицу Динскую, а также мемориальный комплекс, где увековечены имена 253 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны.

В центральной части Динской около реки Кочеты расположен Комсомольский парк, который благоустроили в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Также туристы могут посетить Динской историко-краеведческий музей, в котором представлена единственная в стране и мире выставка о жизни и деятельности супругов-изобретателей Кирлиан.

Среди православных достопримечательностей путешественники могут осмотреть подворье женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Всецарица», церковь Троицы Живоначальной в станице Динской.

Кроме того, в Динском районе много мест для рыбалки и охоты, работают посетить конно-спортивные клубы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году на курортах Кубани отдохнули 18,6 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю.