Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Армавира

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 мая продолжил цикл #МаршрутыКубани. Глава региона 7 мая рассказал о памятных местах Армавира, который входит в пятерку самых крупных городов Кубани.

«Армавир — крупный промышленный центр Кубани и город с богатой историей, культурными традициями. На территории расположено почти 350 архитектурных памятников, музеев, парков и живописных природных уголков. В городе есть все, чтобы интересно и с пользой провести выходные», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По улицам Армавира проходит 45-я параллель. Считается, что именно на ней формируется самый благоприятный климат. Жители и гости Армавира загадывают желания на золотистом знаке .

Отдыхающие могут посетить в Армавире дом-музей общественного деятеля и писателя Саввы Дангулова, в котором находится мемориальный зал и картинная галерея, отдохнуть около монумента «Голубь мира», сфотографироваться около памятника Бдительному гражданину и коту Бегемоту из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В Армавире находится старейший театр Кубани, основанный в 1908 году. Именно благодаря ему Армавир получил статус города. В разное время на сцене театра выступали писатели Максим Горький, Владимир Маяковский и Михаил Исаковский, а также Валерий Брюсов и Евгений Гельцер.

Почтить память павших защитников Родины приходят жители Армавира в Парк Победы. На берегу реки Кубань туристы смогут посетить Казачий камень, с которого началось основание первого городского района — Старой Станицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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