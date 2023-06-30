Кондратьев рассказал об уникальных местах Приморско-Ахтарского района
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 июня продолжил цикл #МаршрутыКубани.
Глава региона отметил, что Приморско-Ахтарский район привлекает туристов уникальными пляжами и рыбными лиманами.
«Здесь найдут занятие по душе любители активного отдыха — виндсерфинга и кайтинга. Других наверняка заинтересует легенда о старом городском маяке и музей в станице Бриньковской. И совершенно точно, никого не оставят равнодушными косы из песка и ракушечника и плантации цветущих лотосов», — написал Кондратьев в Telegram.
Отложения ракушечника придают уникальный белый цвет песчаным пляжам. На месте центра района раньше была турецкая крепость Ахтар-Бахтар — «белый городок у топи».
Природной чистотой и небольшой глубиной моря, что удобно для отдыха с маленькими детьми, отличаются Ясенская и Ачуевская косы. Многих любителей тихого отдыха с палатками привлекает отсутствие цивилизации. Также на берегу Ясненского залива есть все необходимое для поклонников виндсерфинга.
Лотосы в заповеднике Садки и лимане Замарайкин цветут с июня по август. На берегу лиманов открыты базы отдыха для всех желающих. Там можно посмотреть цех по изготовлению сыров, погрузиться в культуру традиционных промыслов и посетить теплицы и мини-зоопарк. Услугами опытного егеря могут воспользоваться любители охоты и рыбалки. Также можно стать участником охоты на болотоходе и подводной охоты.
В станице Бриньковской для любителей истории открыт музей, в котором собраны уникальные материалы по истории развития реактивной авиации. Один из залов посвящен летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи, уроженцу этих мест. Также в этой одной из старейших станиц в крае установлен памятник кубанским казакам.
Кроме того, можно увидеть Ахтарский маяк на окраине Приморско-Ахтарска, посетить грязи и соленые озера и кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Крымского района.