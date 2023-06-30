Кондратьев рассказал об уникальных местах Приморско-Ахтарского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 июня продолжил цикл #МаршрутыКубани.

Глава региона отметил, что Приморско-Ахтарский район привлекает туристов уникальными пляжами и рыбными лиманами.

«Здесь найдут занятие по душе любители активного отдыха — виндсерфинга и кайтинга. Других наверняка заинтересует легенда о старом городском маяке и музей в станице Бриньковской. И совершенно точно, никого не оставят равнодушными косы из песка и ракушечника и плантации цветущих лотосов», — написал Кондратьев в Telegram.

Отложения ракушечника придают уникальный белый цвет песчаным пляжам. На месте центра района раньше была турецкая крепость Ахтар-Бахтар — «белый городок у топи».

Природной чистотой и небольшой глубиной моря, что удобно для отдыха с маленькими детьми, отличаются Ясенская и Ачуевская косы. Многих любителей тихого отдыха с палатками привлекает отсутствие цивилизации. Также на берегу Ясненского залива есть все необходимое для поклонников виндсерфинга.

Лотосы в заповеднике Садки и лимане Замарайкин цветут с июня по август. На берегу лиманов открыты базы отдыха для всех желающих. Там можно посмотреть цех по изготовлению сыров, погрузиться в культуру традиционных промыслов и посетить теплицы и мини-зоопарк. Услугами опытного егеря могут воспользоваться любители охоты и рыбалки. Также можно стать участником охоты на болотоходе и подводной охоты.

В станице Бриньковской для любителей истории открыт музей, в котором собраны уникальные материалы по истории развития реактивной авиации. Один из залов посвящен летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи, уроженцу этих мест. Также в этой одной из старейших станиц в крае установлен памятник кубанским казакам.

Кроме того, можно увидеть Ахтарский маяк на окраине Приморско-Ахтарска, посетить грязи и соленые озера и кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.