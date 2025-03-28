Кондратьев рассказал об участнике ликвидации ЧС с мазутом из Павловского района

Губернатор Вениамин Кондратьев 28 марта в рамках рубрики #вместеЗаЧистоеМореМоре рассказал про Михаила Бармакова из Павловского района, который приехал в Анапу помогать очищать пляж от нефтепродуктов.

Глава Кубани отметил, что все муниципалитеты Краснодарского края продолжают помогать в уборке замазученного песка на Черноморском побережье.

«Семья Бармаковых из Павловского района приезжала в Анапу уже не раз. Михаил, его супруга и дочь по очереди в составе муниципальной команды очищают берег главного детского курорта страны. Благодарен ему и всем, кто трудится сейчас на побережье, за отзывчивость и неравнодушие», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В работах по ликвидации ЧС на черноморском побережье 28 марта задействованы более 1,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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