Кондратьев рассказал о годовщине освобождения Павловского и Выселковского районов
Павловский и Выселковский район полностью освободили от немецкой оккупации 1 февраля 1943 года.
«Здесь развернулись ожесточенные бои вблизи железнодорожных узлов и разъездов, имевших стратегическое значение для контроля над коммуникациями. Активное сопротивление оккупантам оказывали бойцы партизанского отряда «Степной», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.
Глава региона напомнил, что несмотря на сильные повреждения, школы Выселковского и Павловского районов возобновили обучение в марте 1943 года.
Немецкие захватчики оккупировали Павловский район 5 августа 1942 года. За это время оккупанты арестовали более 800 местных. Они убивали людей и нанесли ощутимый ущерб экономике. Советские дивизии вошли в районе в конце января.
Выселковский район оккупировали в августе 1942 года. Его начали освобождать от немецких захватчиков в конце 1942 года. 1 февраля после кровопролитных боев войскам Северо-Кавказского фронта удалось занять станицу Выселки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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