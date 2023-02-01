Кондратьев рассказал о годовщине освобождения Павловского и Выселковского районов

Павловский и Выселковский район полностью освободили от немецкой оккупации 1 февраля 1943 года.

«Здесь развернулись ожесточенные бои вблизи железнодорожных узлов и разъездов, имевших стратегическое значение для контроля над коммуникациями. Активное сопротивление оккупантам оказывали бойцы партизанского отряда «Степной», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона напомнил, что несмотря на сильные повреждения, школы Выселковского и Павловского районов возобновили обучение в марте 1943 года.

Немецкие захватчики оккупировали Павловский район 5 августа 1942 года. За это время оккупанты арестовали более 800 местных. Они убивали людей и нанесли ощутимый ущерб экономике. Советские дивизии вошли в районе в конце января.

Выселковский район оккупировали в августе 1942 года. Его начали освобождать от немецких захватчиков в конце 1942 года. 1 февраля после кровопролитных боев войскам Северо-Кавказского фронта удалось занять станицу Выселки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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