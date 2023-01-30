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Кондратьев рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Тихорецкого района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-podvige-sovetskih-soldat-pri-osvobozhdenii-tihoretskogo-rajona
Кондратьев рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Тихорецкого района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Тихорецк и Тихорецкий район освободили от немецко-фашистских захватчиков 30 января 1943 года бойцы 58 армии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях рассказал об освобождении Тихорецкого района.

«Успешные наступательные действия развивались со стороны Новопокровского района. Враг при поддержке танков несколько раз переходил в контратаки, но наши войска сломили сопротивление и вышли на подступы к Тихорецку. Важно было сохранить железнодорожный узел, поэтому город взяли обходным маневром. За пять месяцев оккупации погибло 3,5 тыс. тихоретчан. Вечная память жителям Кубани, погибшим от рук нацистов», — написал Кондратьев в Telegram.

Жители Тихорецкого района с первых дней войны помогали фронту. Железнодорожные предприятия выпускали 122-мм осколочно-фугасные гаубичные снаряды, поставляли противотанковые заграждения, опоры и пролеты для мостов, полупонтоны, мины, саперные лопатки. Кроме того, за счет собранных средств построили и передали армии два бронепоезда, 16 бронеплощадок, 14 бронеплатформ ПВО.

Враг оккупировал район в августе 1942 года. Битва за освобождение района началась 29 января 1943 года. Северная группа войск Закавказского фронта начала наступление со станицы Еремизино-Борисовской. К утру 30 января удалось занять Тихорецк, освободить промышленный центр и железнодорожную станцию.

В настоящее время в Тихорецком районе живут 11 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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