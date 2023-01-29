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Кондратьев рассказал о 80-летии освобождения от оккупации Тбилисского и Кавказского районов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-80-letii-osvobozhdeniya-ot-okkupatsii-tbilisskogo-i-kavkazskogo-rajonov
Кондратьев рассказал о 80-летии освобождения от оккупации Тбилисского и Кавказского районов
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях пост в честь 80-й годовщины освобождения районов.

Врага выбили с укрепленных позиций в Тбилисском и Кавказском районах 29 января 1943 года частями 9-й и 37-й армий.

«При отходе гитлеровские войска практически уничтожили всю промышленность Кропоткина. Тбилисская была оставлена фашистами без боя, но был взорван вокзал в станице, сожжено здание школы. Спасаясь бегством, гитлеровцы оставили на железнодорожных путях более 10 эшелонов с боевой техникой и военным имуществом», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Несмотря на успех наступательной операции, до полного освобождения Кубани Советской армией оставалось еще восемь месяцев, добавил губернатор.

Кавказский район немецко-фашистские войска оккупировали в начале августа 1942 года. Они разместили в Кропоткине административные и карательные органы, а также организовали лагеря для заключенных. Для освобождения город окружили с трех сторон, оставив только западное направление для отхода немцев. Фашисты при отступлении уничтожили 39 крупных предприятий и железнодорожных сооружений, 14 учебных заведений, а также библиотеки, больницы, кинотеатры и детские сады.

Тбилисский район фашисты начали оккупировать 8 августа 1942 года. Они разрушали и грабили районный центр, близлежащие хутора и станицы. Мирные жители распиливали вагоны с хлебом, которые готовили к отправке в Германию, а также подсыпали в горючее песок и прятали узлы тракторных деталей. Станицу Тбилисскую немцы оставили без боя, но станицу практически разрушили от частых бомбежек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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