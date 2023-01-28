Кондратьев рассказал о 80-летии освобождения Горячего Ключа от оккупации

О подвиге советских бойцов, освободивших Горячий Ключ от немецко-фашистских захватчиков, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях 28 января.

Горячий Ключ был освобожден от оккупации 28 января 1943 года.

«80 лет назад бойцы 56-ой армии освободили город Горячий Ключ. Всего за несколько месяцев был практически уничтожен уютный курортный поселок. В руинах лежали местная мебельная фабрика, табачный завод, санаторий, районная больница. Тысячи погибших людей, сотни разрушенных домов и полгода оккупации — такова была цена Победы», — написал Кондратьев в Telegram.

Враг начал оккупацию Горячего Ключа в августе 1942 года. Поселения защищали соединения 56-й и 12-й армий. Знаменитая 30-я Иркутская дивизия занимала территорию на рубеже дорог юго-западнее Горячего Ключа. Благодаря героизму Советской армии немецкие войска удалось остановить на юге и не дать прорваться к морю.

Для освобождения Горячего Ключа и выхода к Краснодару была разработана операция «Горы». К ней приступили 12 января, несмотря на проливные дожди. Войска 56-й армии в районе Горячего Ключа начали наступление 25 января 1943 года. Район был полностью освобожден освободили 28 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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