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Кондратьев рассказал о завершении строительства школы в сочинском микрорайоне Мамайка

Общество
03.11.2022 18:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-zavershenii-stroitelstva-shkoly-v-sochinskom-mikrorajone-mamajka
Кондратьев рассказал о завершении строительства школы в сочинском микрорайоне Мамайка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани, первые уроки в новой школе на Мамайке проведут уже на следующей неделе.

«Строительство сочинской школы на Мамайке завершилось. Это единственная школа в микрорайоне. Современное учебное заведение появилось благодаря нацпроекту «Образование», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам главы региона, здание новой школы состоит из восьми корпусов и рассчитано на 800 мест. В учебном заведении будут работать различные секции и кружки, детское ТВ и творческие лаборатории. В летнее время на базе школы будет работать оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 100 человек.

Школу в Мамайке построили на разных уровнях. Перепад высоты составил 35 метров. На территории школы появился спортивный хаб с тренажерным комплексом, стадионом, беговой дорожкой и площадкой для игровых видов спорта. В здании учреждения расположили медицинский блок, библиотеку и актовый зал на 300 мест. Восемь корпусов между собой связали переходными галереями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи маршруты автобусов продлят до новой школы на Мамайке.

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