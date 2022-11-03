Кондратьев рассказал о завершении строительства школы в сочинском микрорайоне Мамайка

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани, первые уроки в новой школе на Мамайке проведут уже на следующей неделе.

«Строительство сочинской школы на Мамайке завершилось. Это единственная школа в микрорайоне. Современное учебное заведение появилось благодаря нацпроекту «Образование», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам главы региона, здание новой школы состоит из восьми корпусов и рассчитано на 800 мест. В учебном заведении будут работать различные секции и кружки, детское ТВ и творческие лаборатории. В летнее время на базе школы будет работать оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 100 человек.

Школу в Мамайке построили на разных уровнях. Перепад высоты составил 35 метров. На территории школы появился спортивный хаб с тренажерным комплексом, стадионом, беговой дорожкой и площадкой для игровых видов спорта. В здании учреждения расположили медицинский блок, библиотеку и актовый зал на 300 мест. Восемь корпусов между собой связали переходными галереями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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