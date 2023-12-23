Кондратьев рассказал о туристических местах Усть-Лабинского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, продолжая цикл #МаршрутыКубани в своих соцсетях, рассказал об уникальных туристических местах Усть-Лабинского района.

«В Усть-Лабинском районе туристов, наверняка, привлекут великолепные просторы реки Кубань и живописные парки. Интересны будут и памятники, которые посвящены важным моментам истории города: от крепостного укрепления до современного районного центра. Уникальные работы резчика по дереву Ивана Дончакова запомнятся посетителям его дома-музея. Есть в районе духовные центры, притягивающие прихожан и паломников из разных мест», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Благодаря своему рельефу муниципалитет имеет большое количество живописных мест и смотровых площадок с видом на Кубань и Лабу.

Одна из основных достопримечательностей — исторический комплекс Александровская крепость — форт, заложенный в 1778 году Александром Суворовым. На территории комплекса часто проводят различные бои и выступления, воссоздают исторические события.

Также гостей ждет музей народного декоративно-прикладного творчества резчика-самоучки Ивана Дончакова. Там можно увидеть объемные деревянные скульптуры, миниатюры в бутылках, макеты храмовых ансамблей.

Памятник Мусе Пинкензону — братская могила 370 мирных жителей и пионера-героя, расстрелянных фашистами в декабре 1942 года.

Еще можно посетить городской парк, заложенный в 1934 году на месте Свято-Никольской церкви.

В парке рядом с озером Копытце проводят крупные мероприятия, в том числе фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость».

Также туристы могут познакомиться с храмом Рождества Богородицы в станице Воронежской, одноглавым кирпичным выбеленным храмом в русском стиле в хуторе Железном, точной копией знаменитого храма Покрова на Нерли в хуторе Аргатове и храмом Сергия Радонежского в Усть-Лабинске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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