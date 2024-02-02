Кондратьев рассказал о туристических местах Тихорецкого и Гулькевичского районов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках цикла #МаршрутыКубани в своих соцсетях рассказа о достопримечательностях двух северо-восточных районах Кубани.

Глав региона отметил, что у Тихорецкого и Гулькевичского районов похожая история развития — оба районных центра выросли из небольших поселков около железной дорогой, которую построили в конце 19-го века.

«Сейчас это крупные промышленные центры, где есть и культурные достопримечательности, и живописная природа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Тихорецке туристы могут посетить памятник воинам-железнодорожникам на привокзальной площади. Тут установлен паровоз СО17-12, который в годы возил составы с боевой техникой, боеприпасы и горючее для фронта. В мае 1945 года паровоз одним из первых доставил эшелон в Берлин.

Также глава региона рассказал о тихорецком ипподроме. В комплекс входит зимний крытый манеж и летний — под открытым небом. В конюшнях можно покормить лошадей, а также покататься на них.

В Тихорецке также находится Свято-Успенский кафедральный собор, история которого началась во второй половине XIX века с маленькой деревянной церкви. Собор был превращен в зерновой склад, в 1944 году в нем возобновили богослужения.

В станице Архангельской находится одна из достопримечательностей района — традиционная казачья хата гончара, которую построили более века назад.

Также в Тихорецке находится современный парк 80-летия Краснодарского края и скейт-парк.

Среди достопримечательностей Гулькевичского района — историко-краеведческий музей, в фонде которого хранится более 5 тыс. экспонатов, а также музей Боевой и Трудовой славы в поселке Кубань.

Три года назад в Гулькевичском районе открыли Новомихайловский мемориальный комплекс, посвященный бойцам советской армии.

В прошлом году в поселке Венцы открыли «Зал Славы В.В. Горбатко», посвященный дважды Герою СССР летчику-космонавту, генерал-майору авиации Виктору Горбатко. Вторую экспозицию зала авиации и космонавтики посвятили Герою России, ведущему пилотажной группы «Русские витязи» гвардии полковнику Игорю Ткаченко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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