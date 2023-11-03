Кондратьев рассказал о туристических местах Ленинградского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках цикла #МаршрутыКубани рассказал об уникальных местах муниципалитета, которые было бы интересно посетить туристам.

По словам главы региона, в Ленинградском районе соседствуют современность и история.

«Среди туристов популярны старинные купеческие дома и сельский кинотеатр 19 века. Живописный пейзаж в районе хутора Коржи дополняет Храм Пророка Илии на берегу Средней Челбаски», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Популярными туристическими местами в районе являются памятник природы «Дубовая роща» на берегу реки Сосыка и новая зона отдыха с бюстом Екатерины Великой, которую обустроили к 85-летию образования Краснодарского края.

Туристы смогут посетить уникальный питомник фазанов, в котором содержат более 20 видов птиц.

В станице Ленинградской находится природная достопримечательность — это дерево Гинкго. Такие деревья росли в мезозойскую эру 66 млн лет назад. Дереву сейчас примерно 50 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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