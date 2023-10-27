Кондратьев рассказал о достопримечательностях Апшеронского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 октября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани в своих соцсетях.

«Осенью среди туристов особую популярность приобретает Апшеронский район. Эта территория знаменита своими природными ландшафтами — от глубоких пещер и ущелий до высоких скал. Здесь же находится монастырь с интересными фресками. А горячие источники и один из уютнейших парков Кубани на берегу озера часто выбирают для отдыха всей семьей», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Одна из ярких природных достопримечательностей район — Орлиная полка. Это скалистый уступ на горе Ленина в поселке Мезмай — он на 1 км возвышается над уровнем моря и на 300 м над самим поселком. Над полкой разместилось гнездовье бородачей и сипов — хищных птиц, которых по ошибке называют орлами.

Рядом растянулось Гуамское ущелье — глубокий каньон в долине реки Курджипс, расположенный между двумя отвесными скалами. Длина ущелья — 5 км, глубина — до 400 м. По дну каньона проходит узкоколейная железная дорога.

Недалеко от Гуамки есть подводная Монахова пещера, которая заполнена ключевой водой. Из нее по травертиновому уступу вниз спускается водопад. Согласно легенде, 100 лет назад на этом уступе жили монахи — они помогали страждущим и исцеляли болезни.

В плато Лагонаки есть Большая Азишская пещера, длиной 650 м. Там есть сталагмиты и сталактиты, образующие сталагнаты, течет подземная река.

В районном центре, Апшеронске, расположен женский монастырь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена», заложенный в 2002 году. В комплексе несколько храмов, здание детского приюта и смотровые башни. Неповторимый облик обители придают мозаичные фрески.

В Апшеронском более 40 военных памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны. В них захоронены более 12 тыс. советских офицеров и солдат.

Провести время с семьей можно в парке «Майская горка» в Хадыженске — там построили новую благоустроенную общественную территорию со спортивной и детскими площадками, беговыми и прогулочными дорожками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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