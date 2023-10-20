Кондратьев рассказал о достопримечательностях Тимашевского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 октября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани.

«Тимашевский район — одно из самых живописных мест Краснодарского края. Здесь можно не только оценить красоту кубанской земли, но и посетить множество святых мест. Красивые монастыри привлекают паломников со всей страны, а уютные берега позволяют отдохнуть с удочкой в тишине природы. Не оставит равнодушной и история простой кубанской семьи Степановых, в честь которой основан музей, — настоящий пример героизма и удивительной материнской стойкости», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В 1992 году в районе открыли первую на Кубани мужскую обитель — Свято-Духов мужской монастырь. Расположенном в нем святыням ездят поклониться паломники со всей страны. Кроме того, на его территории находится часовня схиархимандрита Георгия — место упокоения основателя тимашевской мужской обители в хуторе Некрасова, которую выполнили в византийском стиле.

Есть в районе и православный женский монастырь — Мария-Магдалиновскую пустынь основали в 1849 году по ходатайству наказного атамана Рашпиля.

Кроме того, в Тимашевском районе расположены различные памятники — военному историку, этнографу, казачьему генералу Ивану Диомидовичу Попко, который описал быт и жизнь черноморских казаков. Памятник Паровозу посвящен послевоенному восстановлению тимашевцам локомотива, поднятого из-под откоса на «голубой линии» в конце 1945 года. Его полностью восстановили в апреле, после чего локомотив прошел более 1,8 тыс. км до Москвы без смены и ремонта.

Река Кирпили — природная особенность района: в хуторе Димитрова расположены святые источники. К промышленным достопримечательностям относится кондитерский комбинат «Кубань», который выпускает более 350 наименований сладкой продукции с 1988 года. Там с понедельника по среду проводят экскурсии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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