Кондратьев рассказал о стажировке финалистов проекта «Герои Кубани» в Краснодаре

Трое финалистов кадрового проекта проходят обучение в администрации Краснодара. Об их стажировке рассказал губернатор Вениамин Кондратьев 22 ноября.

Наставником финалистов проекта «Герои Кубани» стал глава краевой столицы Евгений Наумов. Для каждого подготовили индивидуальную программу с учетом интересов в департаментах строительства, финансов и образования.

Финалисты уже познакомились с нормативной базой и работой структурных подразделений и начали принимать участие в совещаниях, а также выезжать на общественные мероприятия, посещать стройплощадки и предприятия.

«Желаю каждому из финалистов набраться как можно больше опыта, чтобы потом применять их на благо города и края», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Кадровый проект «Герои Кубани» запустили как региональный аналог федерального — «Время героев».В проекте более 60 наставников — это вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы городов и районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Вениамин Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани» Василии Агафонове и Евгении Литвинове.

Подпишись, здесь всегда интересно.