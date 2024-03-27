Кондратьев рассказал о семье Нагучевых — участниках проекта «Счастливая семья»

Губернатор Краснодарского края продолжает публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

По словам главы региона, он лично знаком с семьей Нагучевых — 4 года назад Вениамин Кондратьев вручал семье краевую награду «Родительская доблесть».

«Джанболет и Майзет вошли в список 15 лучших многодетных семей края. В браке они уже 28 лет и действительно достойны того, чтобы стать примером для многих. У пары четверо детей, и все, включая, дочь — победители, призеры краевых, всероссийских и мировых первенств и чемпионатов по дзюдо. На татами их привел отец Джанболет Нагучев тренер туапсинской школы дзюдо, мастер спорта, заслуженный тренер России, признанная величина в своем деле», — написал губернатор Кубани в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что Джанболет Нагучев взрастил целую плеяду чемпионов с мировым именем. Пока отец семейства с детьми занимаются спортом, его жена Майзет Нагучева обеспечивает надежный тыл, поддерживает и вдохновляет на победы.

Супруги познакомились в студенчестве, оба учились в пединституте. Джанболет почти сражу сразу сделал предложение Майзет, но она попросила его подождать со свадьбой до получения диплома. После того, как супруги поженились, в семье один за другим появились 4 детей: дочка Данна, затем сыновья Казбек, Абрек и Нарт.

Супруги Нагучевы в своем совете другим кубанским семьям отмечают, что о любви надо говорить не словами, а поступками. Помнить, что брак — это большая работа. Основа крепкой семьи — смотреть в одну сторону, разделять интересы друг друга и никогда не выяснять отношений при детях.

«Предлагаю и вам принять участие в нашем новом проекте и рассказать о своей семье. Свои истории и фотографии присылайте на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные опубликую в своих соцсетях», — добавил Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал жителей края участвовать в проекте «Счастливая семья Кубани».