Кондратьев рассказал о семье Могиных — участниках проекта «Счастливая семья»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Глава региона 3 апреля поделился историей казачьей семьи Могиных, которая живет в хуторе Фадеевском Белореченского района. По словам губернатора, в семье воспитывают восьмерых детей — 7 сыновей и дочь. Старшему сыну 18 лет, младшему — 4 месяца. В семье чтят казачьи и православные ценности, обычаи и культуру.

«Глава семьи — казак Пшехского хуторского казачьего общества — потомок старинного казачьего рода, его прапрадед служил у цесаревича Алексея. Об истории становления казачества на Кубани Александр Могин рассказывает учащимся пшехской школы № 26, где является наставником. Говорит, что необходимо знать свои корни, беречь традиции и совершать добрые дела. Строит храм в своем хуторе», — написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что отцу помогают старшие сыновья, а младшие и дочь помогают по хозяйству матери.

«В доме всегда много работы, но все друг друга поддерживают. Помогает дисциплина. Каждый день ранний подъем, зарядка, молитва, школа, занятия музыкой и обязательно спортом. Александр считает, что настоящий мужчина должен быть выносливым, уверенным в своей силе, способным постоять за себя, а если понадобится — за свой дом, край, страну», — добавил глава региона.

Семья Могиных участвует в строительстве храма в хуторе Фадеевском, в который при жизни владыка Екатеринодарский и Кубанский Исидор передал частичку мощей святого Фаддея.

«На 40% работы уже сделаны. Рядом со мной всегда сыновья. Они с энтузиазмом берутся за дело. Когда устанавливали блоки, на трех из них написали имена старших — Владислав, Кирилл и Михаил. Думаю, в жизни происходит также, то, что мы закладываем в детей с малолетства остается в них навсегда, цементирует характер. И даже, если человек оступится, внутренний фундамент правильных ценностей не даст ему упасть», — рассказал Александр Могин.

В семье чтят казачьи обычаи, дети ходят в школу в казачьей одежде, потому что, по мнению главы семьи, форма дисциплинирует ребенка. Все мужчины в семье умеют ездить на лошади — детей сажают по обычаю на коня в возрасте одного года. Еще одно увлечение мужской половины семьи — пауэрлифтинг. Глава семьи является мастером спорта и тренером, а его сыновья успешно участвуют в краевых соревнованиях.

Совет от семьи Могиных звучит так: в кодексе казачьей чести сказано: береги семью свою, служи ей примером, семья — святыня брака и основа казачьего общества.

Жителей Кубани приглашают принять участие в проекте и рассказать о своей семье. Истории и фотографии можно присылать на электронную почту Istoriya93@yandex.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.