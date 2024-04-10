Кондратьев рассказал о семье Кливитенко — участниках проекта «Счастливая семья»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает публиковать истории в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Сегодня глава региона рассказал о семье Кливитенко из Крыловского района — баянистах в трех поколениях.

«Основатель династии Виктор Викторович преподает в школе искусств станицы Крыловской. По стопам пошел сын Александр. Он окончил музыкальное училище, потом Ростовскую консерваторию, где и познакомился с будущей женой Дарьей. После уже вместе с супругой вернулись в Крыловскую и стали работать в детской школе искусств. Кливитенко стали не просто преподавателями, а создали оркестр русских народных инструментов «Лель»», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В семье воспитывают троих детей, старшей Алене сейчас 12, Насте — 10, а Егору — 6. Дети также обучаются игре на баяне. Они уже успели стать победителями престижных российских и международных конкурсов.

У Александра и Дарьи Кливитенко консерваторское образование. Оркестр «Лель» за 10 лет достиг высокого профессионального уровня и сейчас является одним из сильнейших на Кубани. За последние три года юные артисты завоевали более 50 дипломов лауреатов различных конкурсов. Александр Кливитенко организовал зональный фестиваль «Баян в XXI веке», который успешно проходит на протяжении 12 лет.

«Семья всегда и везде вместе. Музыка для них и работа, и хобби, и средство общения. Как говорит глава семьи, когда душа открыта, то нет места злобе, только светлые и радостные чувства», — добавил Вениамин Кондратьев.

Кроме музыки, семья ведет большое хозяйство в сельской местности — вместе занимаются посадками в огороде. Глава семейства занимается столярным делом, учит работать с деревом и детей. Дарья Кливитенко с детьми вместе шьют все костюмы для выступлений. По вечерам в семье вслух по очереди читают книги.

Совет от семьи Кливитенко: любой семье должно быть объединяющее начало, идея, ради которой ты просыпаешься каждое утро с желанием создать что-то новое, лучшее, интересное.

Жителей Кубани приглашают принять участие в проекте и рассказать о своей семье. Истории и фотографии можно присылать на электронную почту Istoriya93@yandex.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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