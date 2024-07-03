Кондратьев рассказал о многодетной семье Дьяченко-Пушкарских из Тихорецка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Губернатор отметил, что супруги Алексей и Валерия воспитывают троих детей. Валерия уже семь лет руководит районной общественной организацией «Кубанская семья». Сегодня она объединяет свыше 300 многодетных семей, каждая может получить помощь в сложных ситуациях. Вместе они проводят праздники и мероприятия.

Семья ведет активный образ жизни. Дети занимаются спортом, Валерия работает фитнес-тренером, поет в хоре и все свободное время проводит с семьей.

«Валерия и Алексей уверены, что будущее за многодетными семьями, и этот статус надо повышать. Должно быть действительно престижно – иметь троих и более детей. Любовь и счастье с лихвой перекрывают все сложности и проблемы», ― написал Кондратьев в Telegram.

Глава края призвал жителей Кубани принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях губернатора. Чтобы поучаствовать, нужно прислать свою истории и фотографии семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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