Кондратьев рассказал о семье Еременко — сельхозработниках из Кореновска

Губернатор Краснодарского края продолжает публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

«Еременко работают в сельском хозяйстве, обладают большим терпением и трудолюбием, О таких, как семья Еременко говорят: соль земли», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Александр и Галина родились в Краснодарском крае, всю жизнь живут и трудятся на одном сельхозпредприятии Кореновска. Муж посвятил больше 40 лет работе тракториста-машиниста и комбайнера, а его супруга — доярка.

«Два сына пошли по стопам родителей: младший Иван — механизатор, старший Владимир — комбайнер. У каждого из сыновей уже свои семьи. Еременко воспитали детей и внуков, сохранили традиции, честно работали в такой непростой отрасли как сельское хозяйство, которое еще называют цехом под открытым небом. Они знают истинную цену хлебу», — делится глава региона.

Губернатор призвал кубанцев принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях Вениамина Кондратьева. Чтобы поучаствовать, нужно прислать свою истории и фотографии семьи на электронную почту.

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