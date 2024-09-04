Кондратьев рассказал о семье археологов Федосовых из Краснодара

В рамках рубрики #СчастливаяСемьяКубани глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 сентября рассказал в соцсетях о Михаиле и Юлии Федосовых из Краснодара.

Супруги Федосовы на протяжении 15 лет изучают древние памятники, расположенные на территории Краснодарского края.

«Вот уже 15 лет Михаил и Юлия Федосовы из Краснодара увлечены археологией. Будучи студентами, участвовали в раскопках в Мостовском районе. Каждый мечтал об интересной находке, а нашли нечто большее — друг друга. Теперь это их совместное семейное дело», — сказал Кондратьев.

В семье Федосовых растет дочь Полина. Девочка гордится тем, что ее родители вносят вклад в изучение истории родной земли.

Губернатор Кубани напомнил, что каждый год на Кубани проводят свыше 200 экспедиций. Во многих из них участвуют Федосовы, которые уверены, что основа современной жизни — это прошлое.

«На счету у пары свыше тысячи находок, представляющих музейную ценность. Но главной считают свою семью. Археология научила их терпению: жить по нескольку недель в платке или наоборот, больше года в разлуке, когда кто-то работает в сотнях или тысячах километров от дома. И все ради того, чтобы «докопаться» до истины, сохранить или дополнить общую, а вместе с тем и семейную историю новыми фактами», — написал губернатор в Telegram.

Интересно, что изначально Юлия мечтала о карьере следователя по особо важным делам. Но поступила на исторический факультет.

«По сути, археолог — это следователь, который опоздал на место преступления на тысячу лет. Есть нечто общее у профессий. По уликам надо восстановить картину прошлого. Детективный элемент однозначно присутствует», — объясняет Юлия Федосова.

Карьеру археолога начинала с «полевых работ», экспедиций, где училась находить, зачищать, склеивать фрагменты артефактов, фотографировала и описывала их. Работа кропотливая, под палящим солнцем. В 24 года она впервые возглавила экспедицию. Были ситуации, когда под ее руководством работал и муж.

«Меня всегда восхищает, как профессионально работает Юля, успевает выстроить весь организационный процесс. Она действительно могла бы стать классным сотрудником прокуратуры, но тогда наука потеряла бы хорошего археолога», — сказал Михаил Федосов.

Сам Михаил Федосов участвовал в раскопках под Геленджиком. На основе находок выдвинул гипотезу, что древний Торик большей своей частью располагался не на месте современного города-курорта, а на месте современного села Дивноморского.

По словам супругов Федосовых, у них есть уникальная возможность прикоснуться к истории. Их объединяет желание находить что-то новое. Они рассказали, как в 2013 году исследовали курган в Пашковском районе Краснодара и обнаружили захоронение жреца среднего бронзового века. В захоронении обнаружились золотые серьги, нож из бронзы, курильница, жезл из рога благородного оленя, остатки циновки с узором. Погребение в древние времена сопровождалось огненным ритуалом. Это важно для изучения истоков многих религиозных представлений человека.

«В том же кургане было еще одно интересное захоронение, которому больше трех тысяч лет до нашей эры, — немолодые мужчина и женщина в объятиях друг друга. Они жили вместе и ушли вдвоем. В такие моменты понимаешь, что на протяжении десятков тысяч лет основой жизни остаются любовь, привязанность, семья. Это и есть истинные ценности», — цитирует Юлию Федосову пресс-служба администрации Краснодарского края.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории губернатор опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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