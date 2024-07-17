Кондратьев рассказал о семье Александровых, живущих в браке более 63 лет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжил публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

«Союз супругов Александровых из Краснодара проверен десятилетиями. В июле Борис Леонтьевич и Эльвира Александровна отметили 63 года совместной жизни. Познакомились еще студентами Грозненского нефтяного института. Он — будущий геофизик, она – химик-технолог. После окончания института в 1961 году расписались», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александровы вместе работали над научными трудами, защищали кандидатские и докторские диссертации, а также писали статьи, учебники, монографии. Кроме того, Борис и Эльвира порядка 60 лет преподавали, более 30 из них — в КубГАУ.

«Вырастили двоих детей, четырех внуков, имеют четырех правнуков. Всей своей жизнью доказали, что взаимная любовь может длиться очень долго», — добавил Кондратьев.

Он также призвал жителей края тоже принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Прислать свою истории и фотографии семьи нужно на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные будут опубликованы в соцсетях губернатора

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