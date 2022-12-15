Кондратьев рассказал о производстве фронтовых дронов в Краснодарском крае

Опытные образцы разработанных на Кубани квадрокоптеров представили на одном из военных полигонов. На испытаниях присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Представители разработчика продемонстрировали опытные образцы боевых дронов. В ближайшее время их планируют испытать на передовой. В марте следующего года эти дроны могут запустить в серийное производство.

«Разведывательные и ударные дроны сегодня востребованы в зоне проведения специальной военной операции. И мы можем наладить их серийный выпуск у нас в крае. Со своей стороны готовы поддержать бизнес», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что кубанские промышленники могут создать высокотехнологичную продукцию в самые короткие сроки, в том числе для выполнения боевых задач.

Кондратьев добавил, что на Кубани уже финансируют 30% затрат на создание производств импортозамещающей продукции. Им предоставляют льготные займы под 0,1% годовых и освобождают от региональных налогов. Губернатор выразил уверенность, что созданные в крае технологии будут полезны военным.

Кроме того, на полигоне представили камеры наблюдения с тепловизорами, которые также разработали в Краснодарском крае. Их передадут военным для тестирования.

С начала проведения специальной военной операции десятки кубанских предприятий перепрофилировались и начали производить экипировку, обмундирование, медикаменты и средства гигиены для нужд военных. Им одобрили льготные займы под 1% годовых на общую сумму более 70 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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