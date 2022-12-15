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Кондратьев рассказал о производстве фронтовых дронов в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-proizvodstve-frontovyh-dronov-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев рассказал о производстве фронтовых дронов в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Опытные образцы разработанных на Кубани квадрокоптеров представили на одном из военных полигонов. На испытаниях присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Представители разработчика продемонстрировали опытные образцы боевых дронов. В ближайшее время их планируют испытать на передовой. В марте следующего года эти дроны могут запустить в серийное производство.

«Разведывательные и ударные дроны сегодня востребованы в зоне проведения специальной военной операции. И мы можем наладить их серийный выпуск у нас в крае. Со своей стороны готовы поддержать бизнес», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что кубанские промышленники могут создать высокотехнологичную продукцию в самые короткие сроки, в том числе для выполнения боевых задач.

Кондратьев добавил, что на Кубани уже финансируют 30% затрат на создание производств импортозамещающей продукции. Им предоставляют льготные займы под 0,1% годовых и освобождают от региональных налогов. Губернатор выразил уверенность, что созданные в крае технологии будут полезны военным.

Кроме того, на полигоне представили камеры наблюдения с тепловизорами, которые также разработали в Краснодарском крае. Их передадут военным для тестирования.

С начала проведения специальной военной операции десятки кубанских предприятий перепрофилировались и начали производить экипировку, обмундирование, медикаменты и средства гигиены для нужд военных. Им одобрили льготные займы под 1% годовых на общую сумму более 70 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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