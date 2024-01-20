Кондратьев рассказал о популярных местах Красноармейского и Калининского районов

Губернатор продолжает цикл публикаций #МаршрутыКубани в социальных сетях.

«Первые куренные поселения черноморцев, страшные годы оккупации и освобождения во время Великой Отечественной войны, последующее возрождение. Через эти муниципалитеты лежит дорога многих туристов на Тамань и Крымский полуостров. Уверен, что их смогут заинтересовать и другие достопримечательности этих мест», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Главный водоем Калининского района – река Понура. Здесь рай для рыбаков. Также эти места являются излюбленным местом отдыха для местных жителей и гостей.

О казачьем быте напоминают сохранившиеся памятники архитектуры. В станице Полтавской — здание учительской семинарии, построенное в 1911 году. Дореволюционная эклектика прослеживается и в облике бывшего станичного правления. Здание построили в 1906 году. Сейчас тут расположена администрация сельского поселения.

В станице Ивановской Красноармейского района сохранился уникальный памятник деревянного зодчества — храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость». Построен он в 1886 году. В алтаре хранится икона «Знамение Пресвятой Богородицы», дарованная приношением казаков Полтавского конного полка в 1875 году.

Еще один образец деревянной архитектуры — Свято-Богоявленская церковь в станице Калининской. Ее первопоселенцы привезли в разобранном виде. Взамен нее на кирпичном фундаменте в середине XIX века возвели нынешнее здание.

Уникальный природный объект Красноармейского района — Черный лес. Он находится в 8 км от станицы Новомышастовской рядом с Прикубанским хутором.

Будут интересны и памятники советской эпохи. Например, «Самолет» в станице Калининской в честь аса Александра Покрышкина. А в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района установлена 76-миллиметровая пушка ЗИС-3 времен ВОВ. Ее конструктор Василий Грабин отсюда родом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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