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Кондратьев рассказал о многодетной семье Лозовик из Верхнебаканского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-mnogodetnoj-seme-lozovik-iz-verhnebakanskogo
Кондратьев рассказал о многодетной семье Лозовик из Верхнебаканского
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает рассказывать о кубанских семьях в рамках рубрики #СчастливаяСемьяКубани.

У супругов Сергея и Елены Лозовик из ПГТ Верхнебаканского четверо детей. Сергей — моряк дальнего плавания. Он посетил более чем 20 стран, пересек Тихий, Индийский, и Атлантический океаны. Елена хранит домашний очаг, а также занимается общественной деятельностью, помогает многодетным семьям.

«Вместе с детьми любит печь кексы и торты. А муж пишет и издает стихи. В этом году они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года 2024», — написал Кондратьев в Telegram.

Рассказать о своей семье может каждый. Самые интересные истории глава Кубани опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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