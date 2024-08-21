Кондратьев рассказал о многодетной семье Караваевых из Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжил делиться историями о кубанских семьях в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Как рассказал глава Кубани, Дмитрий и Татьяна Караваевы воспитывают восемь детей, из которые шестеро — приемные.

«После рождения двух дочек супруги задумались о прибавлении. Сначала взяли троих сестричек, позже еще троих детей. Все они — разных возрастов, кто-то из них уже получает высшее образование, а кто-то еще осваивает школьные азы», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что у Караваевых дружная семья, в которой у каждого есть свои обязанности по дому.

«Я искренне рад, что на Кубани живут люди с такими добрыми и отзывчивыми сердцами, как семья Караваевых», — подчеркнул Кондратьев.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории губернатор опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

Читайте также: Кондратьев рассказал о спортивной семье Мининых из села Успенского.